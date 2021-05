PODCAST. ‘De Outlaws-moorden’: hoe een kroongetuige Ali Ipekci aan de galg praat

Na een ruzie aan bandencentrale Burnout in Maasmechelen, uitgebaat door een getrouwe van de rivaliserende Hells Angels, worden Put, Banken en Gerekens van dichtbij in hun wagen geëxecuteerd, waarna de Citroën Berlingo met daarin de lichamen in de Zuid-Willemsvaart wordt gedumpt. Al snel leiden alle sporen naar de Genkse Hells Angels, en enkele weken na de feiten worden twee verdachten opgepakt: de Genkse garagist Ali Ipekci en een ex-paracommando van Poolse origine, beiden Hells Angels. Een derde verdachte, die ook aanwezig was tijdens de schietpartij, vlucht na de feiten naar Nederland. In september 2011 geeft hij zichzelf aan, maar het onderzoek wijst uiteindelijk uit dat hij geen rechtstreeks aandeel had in de dood van het drietal. De man wordt dan ook buiten vervolging gesteld. De tweede verdachte, de ex-para, zit ongeveer een jaar in voorhechtenis, wanneer hij eind mei 2012 overlijdt aan de gevolgen van diabetes in zijn cel in de Hasseltse gevangenis.

PODCAST. ‘Lijken in het kanaal’: reconstructie van een dodelijke clash tussen motorbendes

En dus blijft er nog maar één verdachte over, en volgens het gerechtelijk onderzoek de enige verantwoordelijke voor al dit onheil: de Belgisch-Turkse garagist, en eveneens Hells Angel, Ali Ipekci. Alleen: de man wil enkel toegeven dat hij de wagen met de lichamen heeft gedumpt; met de schietpartij zelf – zegt hij – heeft hij niets te maken. Maar dan komt er plots een kroongetuige op de proppen.

LEES OOK. Waarom motorbendes graag in Limburg vertoeven

Beluister jij onze podcast liever via jouw favoriete app? Je vindt de afleveringen ook op onderstaande platformen terug:

Beluister ook onze andere podcast ‘De zaak-Conings: hoe een rechts-extremist een ‘held’ kon worden’.

Wil je reageren? Dat kan via podcast@hetbelangvanlimburg.be.