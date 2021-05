Een zonnige top en heerlijke drop: de favorieten van de Billie-redactie

De selectie van de Billie-redactie:

Hot drop

Veronique, coördinator: “Lakrids by Johan Bülow is het Deense verhaal met een passie voor drop. Rond de drop komen heerlijke chocolade en fruitsmaken, wat zorgt voor een ware smaakexplosie. Ideaal bij je koffie- of theemoment. Verkrijgbaar in een mooie cadeaubox of in grote potten van 50 stuks. 30 euro voor de cadeaubox.”

teabyteacoachken.be

Zonnig topje

Eva, vormgever: Vrolijk geel truitje met V-hals en knopen achteraan van Nathalie Vleeschouwer. Nu de zon nog! 99 euro bij Juttu.

www.juttu.be

Duurzaam denim

Eva, vormgever: “Jeansbloesje van het duurzame label Armed Angels. Valt perfect! 79,90 euro bij Juttu.

www.juttu.be

Top in twee kleuren

Ann, eindredacteur: “Ja, ik heb ‘m in het ecru én in het zwart gekocht, want ik kon niet kiezen. Nu mogen die warmere dagen echt wel komen – en blijven. Lee, 29,95 euro.”

eu.lee.com

Vrolijke sneakers

Veronique, coördinator: “Ik beken: ik heb amper een paar sneakers in mijn kleerkast, maar aan dit exemplaar kon ik niet weerstaan. Ze zitten als gegoten en maken mijn eerder sobere garderobe een heel pak vrolijker.” Sun68, 110 euro.

sun68.com

Blauwe jeans

Ann, eindredacteur: “Omdat het technisch onmogelijk is om te veel blauwe jeansbroeken te hebben: dit heel eenvoudige, maar perfect zittende model. Wrangler, 89,95 euro.

eu.wrangler.com

Lichte dagcrème

Hanne, redacteur: “Een lichte dagcrème die de huid met amper één pompje een dag lang een gehydrateerd gevoel geeft. Trekt snel in en vormt een goede basis voor een laagje make-up, indien gewenst. La Roche-Posay, 14,35 euro.

www.farmaline.be

Babypakje

Hanne, redacteur: “Om te vieren dat er een klein meisje groeit in mijn buik. En om haar over enkele maanden warm te kunnen induffelen tijdens wandelingen. Een pak in babyroze, jawel. Het was sterker dan mezelf.” MarMar Copenhagen, 63,95 euro.

www.debijenkorf.be