Europees Geneesmiddelenagentschap zet licht op groen voor toediening Pfizer-vaccin bij 12- tot 15-jarigen

Kinderen en jongeren lopen in vergelijking met volwassenen een minder grote kans om een zware Covid-infectie door te maken. Ze spelen echter wel een belangrijke rol bij de verspreiding van het virus, en hun vaccinatie is ook belangrijk in het streven naar het bereiken van groepsimmuniteit.

Uit een studie bij 2.260 twaalf- tot vijftienjarigen, van wie ongeveer de helft het vaccin en de helft een placebo kreeg toegediend, blijkt nu dat het vaccin ook in deze leeftijdscategorie zeer effectief is. In de groep die twee doses kreeg toegediend, liep niemand een besmetting op, terwijl in de placebogroep zestien infecties werden geregistreerd. Daardoor omschrijven de onderzoekers de werkzaamheid als honderd procent. Uit laboanalyses bleek de immuunrespons zelfs groter dan bij jongvolwassenen tussen 16 en 25 jaar.

Bovendien blijken de bijwerkingen mild van aard. Sommige proefpersonen klaagden over pijn ter hoogte van de prikplaats, vermoeidheid, hoofdpijn en koorts. De bijwerkingen komen vaker voor na de tweede prik, maar verdwijnen meestal na een aantal dagen. Ernstige bijwerkingen werden niet waargenomen.