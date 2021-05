Vermist: 41-jarige Hilde Gelissen uit Zutendaal

De politie is op zoek naar de 41-jarige Hilde Gelissen uit Zutendaal. Ze is sinds vrijdagochtend vermist. Wie haar of haar auto gezien heeft, mag de politie op de hoogte brengen.

Rond 3 uur verliet Hilde Gelissen vrijdagochtend haar woning op de Asserweg in Zutendaal. Sindsdien ontbreekt van haar elk spoor. Ze verplaatst zich met een donkergrijze Ford Fusion met de nummerplaat SNH-571.

Hilde is 1,78 meter lang en struis gebouwd. Ze heeft bruin halflang krullend haar en blauwe ogen. Het is niet bekend welke kleding ze op het moment van haar verdwijning droeg.

Wie Hilde Gelissen of haar wagen heeft gezien of weet waar ze verblijft, mag contact opnemen met de speurders via het gratis nummer 0800 30 300 of mailen naar opsporingen@police.belgium.eu. siol