UITSLAG GIRO ETAPPE 19. Simon Yates wint etappe, Bernal beperkt schade en loopt zelfs uit op eerste achtervolger

De voorlaatste rit in lijn met aankomst in skistation Alpe di Mera moest vooral duidelijkheid geven over het vormpeil van Egan Bernal. Was de crisis van eergisteren gewoon een mindere dag of toch het begin van een structurele verzwakking? Het antwoord was duidelijk: Bernal maakte indruk. Niet door een splijtende demarrage, wel door een slimme slotklim te rijden.

Hoe kwam de zege tot stand?

Het was lang knokken voor de vroege vlucht tot stand kwam. Dries De Bondt en Louis Vervaeke probeerden met drie kompanen om weg te rijden maar meer dan een handvol seconden kreeg het vijftal niet. Even later was het wel prijs: zes renners, met daarbij Quinten Hermans, kreeg wel vrije baan. Maar het werd al snel duidelijk dat de dagwinnaar niet vooraan zou zitten. Eerst BikeExchange maar vooral Deceuninck - Quick Step hielden het tempo in het peloton behoorlijk hoog waardoor de voorsprong nooit groter werd dan drie minuten.

Aan de voet van de slotklim waren de vluchters er dan ook zo goed als aan voor de moeite en was het aan de klassementsrenners om onderling uit te maken voor wie de zege zou zijn. En die Alpe di Mera bleek een heuse beproeving te zijn. Almeida besloot op bijna zeven kilometer van de finish als eerste aan te vallen, even later gevolgd door Yates en de rest van de favorieten, inclusief Damiano Caruso, het nummer twee in het algemeen klassement. En Bernal. De roze trui ging niet meteen in de reactie en bleef in het wiel van ploegmaat Castroviejo. Vooraan versnelde Yates een tweede keer, genoeg om Almeida, Vlasov, Caruso en George Bennett uit de wielen te rijden. En dan moesten de steile stroken nog komen.

Maar Bernal had duidelijk geleerd van zijn ‘nederlaag’ van afgelopen woensdag. De Colombiaanse leider vertrouwde vol op zijn ploegmaten en zette Martinez voluit aan het werk waarmee de aanvallers één voor één tot de orde werden geroepen, met uitzondering van Yates die niet meer dan een halve minuut voor de roze trui uitreed. Op iets meer dan twee kilometer van de finish nam Bernal zelf het heft in handen. Yates terugpakken was er niet meer bij en ook Almeida moest hij nog laten rijden maar Caruso moest enkele seconden toegeven. Bernal als morele winnaar? Daarvoor waren zijn laatste vijfhonderd meter dan weer iets te flauw maar met een bonus van meer dan twee minuten op de nummer twee beschikt Bernal nog steeds over de beste papieren.

Wie reed zich nog in de kijker?

De Belgische uitblinkers gaven eens te meer thuis. Dries De Bondt doet er alles aan om straks in Milaan op het podium te staan als de meest strijdlustige renner en overleefde twee hellingen om in volle finale nog wat puntjes mee te grabbelen. Quinten Hermans op zijn beurt rijdt een beresterke wedstrijd en heeft aan het eind van de derde week duidelijk nog jus in de benen. De zoveelste veldrijder die een aanwinst blijkt te zijn voor het wegpeloton. En Louis Vervaeke is duidelijk nog niet verloren voor het wielrennen. De voormalige topbelofte van Lotto-Soudal vindt bij het team van de broers Roodhooft de omgeving die van hem een attractief renner hebben gemaakt.

Quinten Hermans, laatste positie, ging opnieuw mee in de aanval.

Wat deden de favorieten?

Elkaar het leven zuur maken. Zowel BikeExchange als Deceuninck - Quick Step hielden het tempo hoog en staken daarmee hun ambities niet weg. Zowel de ritzege als tijdswinst in het algemeen klassement voor Simon Yates en Joao Almeida waren het hoofddoel van beide teams. Uiteindelijk kwam Bernal als de morele winnaar uit de bus. De ritzege was dan wel voor Simon Yates, maar Bernal hield stand. Meer zelfs, de kloof met het nummer twee in het klassement werd nog wat uitgediept. Missie geslaagd voor de kopman van Ineos Grenadiers. Ook Joao Almeida blijkt almaar beter te worden maar kon Deceuninck - Quick Step helaas de ritzege niet schenken. De Portugees strandde op de tweede plaats op elf seconden van Yates.

Verder nog iets leuk dat u moet weten?

Het gebaar van het peloton. Zij besloten hun prijzengeld van de etappe van vandaag te doneren aan de slachtoffers van de ramp met de kabelbaan, afgelopen zondag. “Hoewel de Giro de Mottarone niet zal beklimmen, zullen de renners hulde brengen aan de veertien slachtoffers van de kabelbaanramp. Ze hebben unaniem beslist het prijzengeld van vandaag te doneren aan kleine Eitan en de families die getroffen zijn door deze vreselijke tragedie”, twitterde rennersvakbond CPA. De vijfjarige Eitan uit Israël is de enige overlevende van de ramp. De kleuter zat in een cabine die afgelopen zondag bij de berg Mottarone omlaag stortte na een kabelbreuk. Er vielen veertien doden, onder wie de ouders, broer en overgrootouders van het kind. Uit respect voor de slachtoffers besliste de Giro de Mottarone, die vrijdag zou beklommen worden, links te laten liggen. Ook de Giro-organisatie bracht hulde aan de slachtoffers. Het legde een bloemenkrans neer in de buurt van de geschrapte beklimming.

Ook opvallend: Peter Sagan kreeg een paarse fiets overhandigd om de laatste etappes mee af te werken. Met nog één rit-in-lijn te gaan kan de ‘Maglia Ciclamina’ hem nog nauwelijks ontsnappen.

De paarse fiets van Sagan!

