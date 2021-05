Hasselt/Tongeren

“Het was de zwaarste fout in mijn leven. Dat geef ik eerlijk toe”, dat waren de laatste woorden van Amiri Zaman (30) op het assisenproces in Tongeren. Momenteel beraadt de jury zich of de Afghaanse asielzoeker schuldig is aan de moord op Negeen Mohammad Reza op 17 juni 2018 in Hasselt.