ROYALS. Waarom Kate Middleton meer lijkt op de Queen dan op Diana, het beeld van Archie dat nauwelijks opviel

De Belgische koningin Mathilde was deze week te zien tijdens het shoppen. Ze trok in een volledig zachtgroene outfit naar de biologische winkel The Barn in Jette. Het bezoek kaderde in haar werk voor de Verenigde Naties, waar ze een rol heeft als ambassadeur van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. In de winkel vinden klanten uitsluitend biologische producten, waarvan de meeste vrij zijn van een verpakking. Na het bezoek kreeg de vorstin, die naar eigen zeggen nog zal terugkomen naar de winkel, een mandje vol goodies mee.

© BELGA

In Nederland mag koning Willem-Alexander zich stilaan klaarmaken om gevaccineerd te worden, want hij is aan de beurt voor zijn prik. Eerder werd gecommuniceerd dat hij het Janssen-vaccin zou krijgen. De koning, net 54 jaar geworden, liet eerder al weten zijn beurt netjes af te wachten in plaats van voorrang op te eisen voor zijn prik. Zijn vrouw koningin Máxima is zopas 50 geworden en is nog niet opgeroepen voor het vaccin tegen corona.

© EPA-EFE

Hoe zou Archie, de tweejarige zoon van prins Harry en Meghan Markle er inmiddels eigenlijk uitzien? Op zijn verjaardag midden mei werd een nieuwe foto vrijgegeven, maar daarop werd het jongetje van achteren gefotografeerd. Oplettende kijkers hebben het gezicht van de peuter toch kunnen zien in de nieuwe Apple TV-reeks, die Harry maakte met Oprah Winfrey: The me you can’t see. In een passage van de reeks, ziet de kijker Archie in een flits terwijl hij schommelt aan een boomtak, net naast zijn vader. Op Twitter vergelijken fans de golvende haren van het kereltje met de krullen van zijn mama, Meghan Markle, als kind.

Toen het serieus werd tussen Kate Middleton en prins William, vergeleken mensen haar al snel met zijn overleden moeder, prinses Diana, maar koninklijke experts zeggen dat de hertogin van Cambridge eigenlijk meer gemeen heeft met een andere senior royal: koningin Elizabeth II. Koninklijk auteur Victoria Murphy somt Kates introverte karakter, liefde voor het buitenleven en ‘vermogen om verschillende opdrachten en taken te verdelen’ op als dingen die ze gemeen heeft met de koningin. Voor prins William moet de ietwat vreemde volkswijsheid “mannen trouwen met iemand zoals hun moeder” dus lichtjes aangepast worden aangezien de prins trouwde met iemand zoals zijn grootmoeder.

© ISOPIX

De hertog en de hertogin van Cambridge gingen deze week trouwens voor het werk naar Schotland, waar ze onder meer de St. Andrews universiteit bezochten. Een speciale plek voor het koppel, want ze leerden er elkaar kennen. Verder op de agenda? Een visite aan het Starbank Park in Edinburgh. Ter plekke gingen ze aan het planten en zaaien, zodat er later struiken en bloemen zouden groeien die vlinders lokken. Het bezoek kaderde in opdracht van Fields in Trust, de organisatie die er prioriteit van maakt om groene ruimtes in het Verenigd Koninkrijk voor iedereen toegankelijk te maken. Prins William is sinds 2013 voorzitter van de organisatie. Hij nam de fakkel over van zijn vader, prins Charles.

© ISOPIX

Dat wil echter niet zeggen dat prins Charles zelf geen groene vingers meer heeft. Deze week verscheen een foto van de royal waarop hij haast onherkenbaar was. Hij droeg een broek, tot aan de knieën besmeurd met modder, en een versleten jas terwijl hij naast een haag wandelde. Die heeft hij nota bene zelf aangelegd op het Sandringham-landgoed van zijn moeder in Norfolk. De vader van prinsen William en Harry, streeft naar eigen zeggen in het magazine Country life naar duurzamere landbouwpraktijken.