Zo voorkom je dat make-up tegen de binnenkant van je zonnebril kleeft

Je doet je uiterste best om je make-up on fleek te krijgen om een terrasje te doen, schuift je zonnebril op je neus en … in een mum van tijd kleeft de helft van je fond de teint tegen de binnenkant van het montuur. In de spiegel zie je een look met onafgewerkte zones rond de neus en ogen. Geen nood: een make-upartist heeft hét trucje om het vervelende fenomeen te voorkomen.