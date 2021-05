GO! Next Dalton 2 Hasselt viert tienjarig bestaan

Tien dagen lang hebben de kinderen van Next Dalton 2 afgeteld naar het grote feest ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de school.

Dagelijks zongen ze het Daltonlied, doorprikten ze één van de tien gouden ballonnen en brachten ze een nieuwe opdracht tot een goed einde. De kinderen losten raadsels op, toonden hun talenten, deden mee aan een quiz enzomeer. Elk lid van het team droeg elke dag een gouden attribuut om in de feeststemming te komen. De Daltonpijlers samenwerking, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid kwamen nog eens extra tot uiting in de voorbereiding en in de uitwerking van het feest. Ze moesten uiteraard rekening houden met de huidige maatregelen, maar die konden gelukkig de creatieve ideeën niet temperen. Tien jaar Dalton werd op vrijdag 28 mei afgesloten met een heuse apotheose met als hoogtepunt het vrij podium waar de leerlingen hun talenten volop toonden. Ze droegen allemaal hun mooiste outfit en genoten van de show. Moe maar voldaan sloten ze de dag af met een goodiebag. Iedere leerling ging naar huis met een echte Daltonpet en nog heel wat lekkers.