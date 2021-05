FM Goud Maasland gaat on air

Een nieuw regionaal radiostation voor Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen en omgeving is daarmee geboren. “FM Goud zendt al bijna zeventien jaar onafgebroken uit en is een begrip geworden in Noord-Limburg met bijna 55.000 regelmatige luisteraars en een Facebook-community van meer dan 26.000 likers. En nu staan we te popelen om ook Maaseik en omgeving te veroveren”, klinkt het.Op promotioneel en commercieel vlak worden de krachten gebundeld, maar daar stopt de samenwerking dan ook. Want FM Goud Maasland is een compleet nieuw radiostation. “Met eigen studio, muziekformat, medewerkers, vormgeving en nieuwsbulletins. De focus ligt op de gekende en niet-storende hits uit alle decennia. Daarnaast brengen we het nieuws uit Maaseik en omgeving en zijn we de spreekbuis voor alle verenigingen uit de regio. Onze regionale verankering is onze grootste troef”, vertelt radiobaas Michel Vanderfeesten.De komende weken wordt de programmering verder uitgebreid, maar FM Goud Maasland kon voor het ochtendblok – primetime voor de radio – alvast een bekende programmamaker strikken. “Met Dieter Troubleyn klikte het eigenlijk meteen”, vertelt Michel Vanderfeesten. “Dieter is altijd enthousiast en positief en heeft daarnaast vele jaren radio-ervaring. Hij past dus perfect in ons DNA. Sinds begin vorig jaar is hij de huisstem bij FM Goud en er was meteen een goede verstandhouding. Sinds 1 oktober presenteert hij de ochtendshow bij FM Goud Maasland die ons vast en zeker snel op de kaart zal zetten. Het kriebelde enorm bij Dieter en we zijn fier dat hij voor ons heeft gekozen.”“Bij FM Goud Maasland voel ik me als een vis in het water”, vertelt Dieter. “FM Goud straalt professionaliteit uit, is op goed zestien jaar tijd uitgegroeid tot een sterke regionale speler en draait ook nog eens muziek die ik zelf graag hoor! FM Goud is, wat mij betreft, een voorbeeld van hoe het moet op regionaal niveau. Op tournee met mijn Soapband was ik ook altijd al graag in Limburg. Ik haal de inwoners van Maaseik en omgeving op een vrolijke en energieke manier uit het bed ’s ochtends. Want de ochtendstond heeft FM Goud Maasland in de mond!”“Ook in volle coronatijden durfden we stevig investeren in de opstart van een nieuwe radiostation”, aldus nog Vanderfeesten.FM Goud Maasland zendt uit vanuit Maaseik op FM 95.0. Je kan FM Goud Maasland daarnaast ook beluisteren via www.fmgoud.be, via de nieuwe FM Goud app en de Radioplayer-app.