Allereerste coronaproof evenement verloopt prima

Vijftig festivalbezoekers hadden zich vooraf geregistreerd via de websites van de verenigingen in eigen bubbel en genoten van de concerten aan tafeltjes van twee of vier personen. De concerten waren snel uitverkocht en ondanks het gure weekend kwam zo goed als iedereen opdagen. De behoefte aan muziek bleek erg groot. Gelukkig bleef het tijdens de twee concertavonden, op vrijdag en zaterdag, droog en windvrij. De bezoekers genoten op vrijdag van twee bluesconcerten van Linda Lou & Linemovers en de CCR tributeband JJR. Op zaterdag was het de beurt aan de rockers van Clochards Deluxe en Koyle. Het publiek genoot zichtbaar van de eerste brok muziek sinds een half jaar. De concerten verliepen veilig. Publiek bleef aan de tafeltjes zitten en medewerkers brachten bestellingen naar de tafels terwijl ze mondmaskers droegen. Wie zich verplaatste over het terrein moest een mondmasker dragen. Veilig“Ondanks die limiet van 50 personen in mei vonden we het toch belangrijk om al muziek te kunnen aanbieden”, zeggen de organisatoren. “We wilden aantonen dat je wel degelijk evenementen kan organiseren op een veilige manier en al zeker in de buitenlucht. Dit is een voetbalplein; 50 man zie je nauwelijks zitten. Dat kan dus absoluut op veilige afstand van elkaar. Voor de onfortuinlijke festivalgangers die achter het net visten, hadden we een livestream opgezet met CLN Productions in Diepenbeek. Ook dat was een succes."Samen met de gemeente hebben we dit als testcase georganiseerd voor een editie van Torenlawijt in de zomer op vrijdag 9 en zaterdag 10 juli. Het is de bedoeling om ook daar een coronaproof evenement van te maken voor maximaal 400 mensen. Ook daarvoor zul je je wellicht moeten registreren per tafelgezelschap en zullen dezelfde coronamaatregelen gelden. Maar daarover en over de affiche communiceert de gemeente later. Het verheugt ons in ieder geval dat we zoveel lachende gezichten gezien hebben. We gaan voor nog meer lachende gezichten in de zomer.”Foto's Werner Lenaers