Tachtiger uit Bree valt en wordt aangereden in Maaseik

Maaseik

Een 16-jarige bromfietser uit Maaseik is donderdagavond gevallen bij een manoeuvre aan de rotonde van de Koningin Astridlaan. De bromfietser dacht dat een auto zou oprijden, maar die stopte toch.

Aan de Bospoort in Maaseik is vrijdag rond 11 uur een 88-jarige voetganger uit Bree gewond geraakt. De man was uit de bus gestapt en de straat over gewandeld. De man viel en werd daarop nog eens aangereden door de auto van een 78-jarige bestuurster uit Dilsen-Stokkem. Het slachtoffer uit Bree is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. maw