PODCAST. ‘Lijken in het kanaal’: reconstructie van een dodelijke clash tussen motorbendes

In episode 5 van onze misdaadpodcast ‘Van Moord tot Verdict’ belichten we de zogenaamde ‘Outlaws-moorden’ uit 2011. We duiken in de duistere wereld van motorbendes als Outlaws en Hells Angels, waar de omerta – absolute zwijgplicht – heilig is.

Op vrijdagavond 20 mei 2011 doet een nachtvisser een akelige ontdekking in de Zuid-Willemsvaart in Eisden-Dorp (Maasmechelen). Een witte bestelwagen bungelt over de betonnen kanaalrand, met de neus naar beneden. In het gedumpte wrak liggen drie lichamen, doorzeefd met kogels. Een executie in ware maffiastijl. Wanneer de identiteit van de slachtoffers bekend raakt, blijkt dat twee van de drie inzittenden – ex-para Freddy Put (52) uit Opglabbeek en cafébaas Jef Banken (58) uit As – lid zijn van motorclub Outlaws in Maasmechelen. Het derde slachtoffer, de 28-jarige Michaël Gerekens uit Maasmechelen, heeft geen directe banden met de club, maar voor de politie is de link snel gelegd: deze afrekening moet zich hebben afgespeeld in het milieu van de criminele motorbendes.

Niemand heeft iets gezien

Eerder die avond heeft op het industrieterrein van Maasmechelen het openingsfeest van bandencentrale Burnout plaatsgevonden. En de uitbater van die zaak staat hoog aangeschreven bij… de Hells Angels. Die motorclub is één van de grootste rivalen van de Outlaws, en dat een Hells Angels-getrouwe pal in het territorium van de Outlaws een zaak opent, is om problemen vragen. Dát er inderdaad zware problemen van zijn gekomen, is nog zeer licht uitgedrukt. Want die vrijdagavond komt het tegenover de bandencentrale, waar zo’n 130 genodigden genieten van een barbecue, tot een dodelijke clash tussen de Outlaws en de Hells Angels.

Hoewel de speurders onmiddellijk na de feiten op het juiste spoor zitten, verloopt het onderzoek in de beginfase ontzettend stroef. De reden: haast niemand van de 130 aanwezigen op de openingsreceptie heeft iets gezien of gehoord. Iets wat schier onmogelijk lijkt, want terwijl de schietpartij plaatsvond, stonden volgens onderzoek van de speurders tientallen getuigen aan de overkant van de straat toe te kijken. En toch houdt iedereen de lippen stijf op elkaar. Uit angst voor represailles, en/of vanwege de omerta die leden van dergelijke motorclubs een absolute zwijgplicht oplegt.

Het zal voor de politie een aartsmoeilijke taak worden om de puzzel gelegd te krijgen. Of ze de daders van deze gruweldaad te pakken zullen krijgen, hoort u vanaf vandaag in de driedelige podcast ‘De Outlaws-moorden’.

