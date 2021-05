Uit de oude doos: in Drongen rond het haardvuur van de familie De Bruyne

Kevin De Bruyne kan zaterdag geschiedenis schrijven door met Manchester City voor het eerst in de clubgeschiedenis de Champions League te winnen. KDB en co moeten daarvoor voorbij Chelsea, de ex-club van de Rode Duivel. Wij doken voor die gelegenheid in ons archief en vonden dit artikel van onze chef Sport Kristof Liberloo. Die ging in februari 2012, enkele dagen na de transfer van De Bruyne van KRC Genk naar Chelsea, op bezoek bij Kevins ouders en zus in Drongen.