Klas van het vierde jaar van Atheneum Alicebourg in quarantaine

“Bij drie leerlingen van een deelgroep van het vierde jaar werd donderdag inderdaad vastgesteld dat ze positief getest hadden op corona” bevestigt directeur Lieve Leenders van het Atheneum Alicebourg. “Omdat het om een zogenaamde clusterbesmetting gaat werden in overleg met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen en werden de 14 leerlingen van de betrokken klas naar huis gestuurd. Ook de leerkrachten die recent in contact kwamen met de besmette leerlingen zijn thuis in quarantaine tot en met 5 juni. In principe komen ze allemaal maandag 7 juni terug naar school.”

De school heeft donderdag reeds al de ouders verwittigd van de situatie.