Vaccinatiecentrum Lint in lockdown na melding van mogelijk gewapende man

Het vaccinatiecentrum in het Antwerpse Lint, in de AED Studios, is vrijdagmiddag in lockdown geplaatst door de lokale politie. Er werd een melding gedaan van een mogelijk gewapende man die in de buurt rondhing. De politie neemt het zekere voor het onzekere en laat voorlopig niemand meer op of van de parking rijden.

“Vrijdagmiddag kwam er een melding binnen van een individu die verdachte handelingen stelde in de omgeving van het vaccinatiecentrum in Lint. Omdat dat een mogelijk doelwit zou kunnen vormen voor mensen met minder goede ideeën, werd besloten om het centrum in lockdown te plaatsen tot we een beter zicht hebben op de verdachte persoon”, zo zegt een woordvoerder van de lokale politie Hekla.

Vrijdagavond vindt in de AED Studios ook de live finale van het VTM-programma ‘The Voice’ plaats. Het is momenteel nog onduidelijk of dat in het gedrang komt.

jtp