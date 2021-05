Jaar rijverbod en zware boete voor Tanja Dexters na ongeval met vluchtmisdrijf

De politierechtbank in Turnhout heeft Tanja Dexters (44) veroordeeld tot een rijverbod van 12 maanden en een boete van 6.400 euro, nadat ze in november 2019 een ongeval had veroorzaakt in haar woonplaats Olen en vluchtmisdrijf had gepleegd. De helft van het opgelegde rijverbod is met uitstel, net als 2.400 euro van de geldboete.