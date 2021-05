Oorlog bij Barcelona: Ronald Koeman kerngezond in vliegtuig terwijl voorzitter zegt dat hij is opgenomen in ziekenhuis

Ronald Koeman is helemaal niet opgenomen in het ziekenhuis, zoals Barcelona-president Joan Laporta beweerde tijdens de persconferentie rond lunchtijd. De Nederlandse trainer zit kerngezond in het vliegtuig naar Nederland omdat hij een paar dagen de familie daar bezoekt na een lange periode in Spanje.

Wat Laporta heeft bezield om over Koeman een dergelijk negatief verhaal rond zijn gezondheid te brengen, is een raadsel. Het kan slechts duiden op zijn zoveelste actie om de trainer, die dit seizoen met zijn club de beker won, verder te beschadigen. Koeman is wel in het ziekenhuis geweest, maar dat betrof de reguliere controle die hij sinds zijn hartkatheterisatie elke drie maanden heeft. Het betreft slechts een kleine controle die past bij de nazorg van iedereen die een hartinfarct heeft gehad.

Het maakt duidelijk dat er binnen de club Barcelona een vuile oorlog aan de gang is. Omdat Koeman zelf in de lucht hangt, kan hij nog niet reageren. Maar mensen in zijn omgeving spreken van een ‘schandalige actie’ van Laporta. “Waar haalt Laporta het lef vandaan om nota bene in een officiële persconferentie zo over de privé-situatie, want dat is een reguliere controle in het ziekenhuis nog steeds, te spreken. Het is totale onzin”, aldus een vertrouweling van Koeman.

Ook het kantoor dat de belangen van de Nederlander behartigt, kon er niet om lachen.

“We zijn eerlijk”

De impact is ook groot voor de familie van de coach in Nederland. Het ‘fake-nieuws’ van Laporta is groot opgepakt en kan internationaal zorgen voor een verdere beschadiging van de reputatie van Koeman, die de afgelopen weken al verschrikkelijk slecht is behandeld door de president. In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat Laporta liever een eigen kandidaat op de stoel van de hoofdtrainer heeft zitten en niet eentje die door zijn voorganger Josep Bartomeu is uitgekozen.

Laporta wekte de indruk dat Koeman te maken heeft met grote stress. Die zou zijn veroorzaakt door onzekerheid over zijn toekomst bij de Spaanse topclub. Precies een jaar geleden onderging de Nederlander met spoed een operatie wegens hartproblemen. “Hij liet ons schrikken, maar het gaat goed met hem”, zei Laporta. „Hij moest naar het ziekenhuis, maar ik heb hem gesproken. Ik heb verteld dat hij rustig aan moet doen.”

De voorzitter wilde niet zeggen of Koeman zijn contract mag uitdienen. “We zijn eerlijk en open naar elkaar, en dat is goed. Maar hij is een coach die wij niet gehaald hebben: hij zat hier al, dus de gesprekken zijn nodig om te kijken of we dezelfde kant op willen gaan.”