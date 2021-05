In het Ziekenhuis Oost-Limburg liggen nog altijd vijftien coronapatiënten op de afdeling intensieve zorgen.

Genk

Terwijl het aantal coronapatiënten op intensieve zorgen in ons land onder de drempel van 500 bezette bedden is gedoken, blijft de situatie in het ZOL zorgwekkend. “We moeten nog elke dag operaties uitstellen door de hoge druk op onze afdeling intensieve zorgen”, waarschuwt woordvoerder Jurgen Ritzen.