Dries De Bondt doet plan uit de doeken om twee truien veilig te stellen in Giro: “Vandaag alleen als het moet, morgen de puntjes op de i”

Dries De Bondt is goed op weg om twee nevenklassementen in de Giro op zijn naam te schrijven. Op enkele dagen van het einde staat onze landgenoot namelijk op kop in het klassement van de tussensprints en dat van de superstrijdlust. Dat zou de Belgische kampioen en zijn team Alpecin-Fenix in Milaan 12.000 euro extra opleveren. In tegenstelling tot de Tour de France – waar een Franse jury en een publiekspoll beslissen – beloont de Giro de meest strijdvaardige renner immers op basis van objectieve criteria. De Superstrijdlust is er een combiné-klassement waarvoor punten kunnen geraapt worden aan de finish en bij elke tussensprint en gecategoriseerde beklimming.

“Ik denk dat ik vandaag Pellaud en Marengo een beetje in het oog ga houden”, vertelde De Bondt vrijdag voor de start van de etappe. “Die ga ik niet laten vertrekken zonder mij. Als de vlucht weg is en ze zijn allebei niet mee, dan zit ik gewoon in een zetel tot Milaan, denk ik. Een rustig dagje ga ik niet erg vinden. De Giro heeft al veel krachten gekost en ik zou niet graag hebben dat ik mezelf morgen tegenkom. Dan kies ik er liever voor morgen nog een keer mee te zijn en de puntjes op de i te zetten dan dat ik vandaag mezelf voorbijrijd”,

Tussenstand voor de Superstrijdlust

1 Dries De Bondt (Alpecin-Fenix): 49 punten

2 Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec): 37 punten

3 Egan Bernal (Ineos Grenadiers): 34 punten

Tussenstand voor de tussensprints

1 Dries De Bondt (Alpecin-Fenix): 64 punten

2 Umberto Marengo (Bardiani CSF Faizane): 54 punten

3 Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec): 53 punten