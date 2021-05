Op zondag staat er in de Giro een afsluitende en allesbeslissende tijdrit van 30 kilometer op het programma. Vanuit het centrum van Senago loopt het over brede en grotendeels rechte wegen, tot aan Sesto San Giovanni. Het is geen technische tijdrit, alleen in de slotkilometer wachten nog drie haakse bochten van 90 graden, voordat de het renners het Piazza Duomo binnenkomen. Volg het hier live van start tot finish!