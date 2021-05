LIVE GIRO. Komt roze trui Bernal nog in de problemen in loodzware alpenetappe?

Het grote geweld in deze slotweek werd echter opgespaard voor deze voorlaatste etappe: een loodzware Alpenrit. Na de start wordt de Zwitserse grens overgestoken om de eindeloze San Bernardino-pas (24 km!) te bedwingen, met een top boven de 2.000 meter. Na een korte afdaling stijgen de renners weer tot boven de 2.000 meter om over de Splügenpas te geraken. Een technische afdaling (door enkele tunnels en een lawinegalerij) leidt naar de voet van de slotklim in Campodolcino. Genoeg voor de klimmers om een laatste keer op de pedalen te gaan staan en tijd te pakken of goed te maken. Volg het hier van start tot finish live!