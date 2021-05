Zaterdagavond (aftrap om 21u) is het zover. Dan kan Manchester City voor het eerst de Champions League winnen als het Chelsea klopt in de finale. 16.500 toeschouwers krijgen van de UEFA de mogelijkheid om de finale, die gespeeld wordt in het stadion van FC Porto, live te mogen bijwonen. Bent u niet bij die 16.500? Geen nood. In ons livecenter moet u niets missen van deze CL-finale.