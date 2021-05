De weerdiensten zijn het eens over het weer voor dit weekend: het wordt zonnig en aangenaam warm, en dat is zowaar de eerste keer deze lente. Nu de zon haar aanwezigheid heeft bevestigd, smeer je beter een laagje zonnecrème of -spray op de zones ontblote huid. Ben je eigenlijk nog iets met je producten van vorige zomer of koop je beter een nieuwe tube? Dermatologen weten raad.