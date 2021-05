Hilarisch: Ella Leyers geeft een perfecte imitatie van Bart, de architect van ‘Blind Gekocht’

Dat Ella Leyers uitstekend mensen kan nabootsen, zagen we al tijdens haar passages in ‘Tegen de Sterren op’. Nu postte Ella een geluidsfragment op Instagram waarin ze een perfecte imitatie geeft van Bart Appeltans. De 39-jarige interieurarchitect die we kennen van het programma ‘Blind Gekocht’ heeft een sappig Limburgs accent en daar wist Ella duidelijk wel raad mee.