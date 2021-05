Goed nieuws met oog op Winterspelen: revaliderende Seppe Smits mag vanaf juli opnieuw snowboarden

Begin november 2020 brak vaandeldrager Seppe Smits (29) zijn linkerscheenbeen ter hoogte van het kniegewricht. Smits, die deelnam aan de Spelen van Sotsji 2014 en Pyeongchang 2018, miste een volledig winterseizoen. Het is voor de wereldkampioen slopestyle van 2011 en 2017 geen sinecure om Peking 2022 te halen. “Seppe heeft een heel goede revalidatie achter de rug. Volgens Johan Bellemans, hoofdarts van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), ligt hij voor op schema”, stelde Avonds, verantwoordelijk voor het programma van de topsportschool. “Smits mag in juli opnieuw snowboarden, pas vanaf september/oktober begint hij opnieuw aan de grote tricks met impact. Daarna zullen we bekijken of hij klaar geraakt voor de wedstrijden in het najaar.” De kansen van Smits op deelname aan de komende Spelen kregen een knauw doordat hij een deel van de kwalificatieperiode heeft gemist. “Maar Seppe heeft zo veel ervaring. We kennen zijn motivatie en doorzettingsvermogen, en dan is er eigenlijk nog veel mogelijk.

Het voorbije WK in het Amerikaanse Aspen (Colorado) was een eerste waardemeter voor Peking. Op het WK werd Sebbe De Buck (26) 13e in de slopestyle. Op de wereldbekermanche van begin dit jaar in het Zwitserse Laax viel hij net naast het podium. De Buck, die er ook al bij was op de Spelen in Pyeongchang, staat er volgens Avonds dan ook goed voor. “Maar hij heeft links en rechts wel nog een resultaat nodig om zijn plek te verzilveren. En dat geldt eveneens voor Loranne Smans (23), negende op het voorbije WK in de slopestyle. Het ziet er ook goed uit voor haar. Ze is fysiek heel sterk, maar we moeten nog op zoek gaan naar technisch iets moeilijkere tricks.

Evy Poppe (17), die op de Olympische Jeugdspelen van 2020 de beste was op de slopestyle, behaalde op het afgelopen WK voor junioren goud in de slopestyle en brons op de Big Air. Dankzij die wereldtitel mag ze volgend seizoen deelnemen aan alle wereldbekerwedstrijden. “Als Evy dan goed presteert, komt ze nog in aanmerking voor de Spelen. Op de rails kan ze zeker nog stappen zetten, op de wereldbekers, het WK en de Spelen zijn die namelijk hoger. Voor de jumps is ze klaar om haar niveau op te krikken. En dan is er nog Jules De Sloover (19), die zijn eerste volledige WB-seizoen achter de rug heeft. Dat was voor hem heel leerrijk. Hij heeft erg veel potentieel. Alleen is het de vraag of hij alle nodige stappen kan zetten voor een olympische selectie. Wellicht komen de Spelen in Peking nog net te vroeg.”

Avonds onderstreepte verder het belang van de dry slope in Genk. De werken aan een nieuwe grote schans hebben er vanwege de coronacrisis vertraging opgelopen. “De officiële opening is gepland in september, maar we hopen er al vroeger op te trainen. Dat is een heel belangrijk project met het oog op Peking. Daar kunnen de atleten op een veilige manier nieuwe sprongen oefenen en vertrouwen opdoen. Er ligt al twee jaar een kleinere schans, waar heel veel van gebruikgemaakt is, zowel door atleten uit onze werking als door riders uit verschillende clubs.”