Panishof installeert fotowand voor ‘vaccinatieselfies’ in wachtruimte

Sinds vorige week prijkt er een heuse ‘selfiewall’ in de wachtruimte van het vaccinatiecentrum Panishof in Borgloon. Door de inwoners foto’s te laten posten van hun vaccinatiemoment, hopen de gemeentes twijfelaars over de streep te trekken.

Wie een coronaprik krijgt, moet nog even wachten in een rustruimte om te zien of er geen complicaties opduiken. Inwoners van Heers, Borgloon, Heers en Wellen kunnen nu van die tijd gebruikmaken om een selfie te maken voor een speciale selfiewand met als slogan ‘Ik doorprik de coronabubbel’. “Groepsimmuniteit is de enige manier om corona te verslaan en dat bereiken we alleen als minstens 70 procent van de bevolking zich laat inenten tegen het virus”, klinkt het bij het gemeentebestuur van Heers. “Door een foto te maken voor onze selfiewand, laat je zien dat je ingeënt bent en kan je dat belangrijke moment op sociale media delen met familie en vrienden. Wie weet overtuig je zo nog enkele twijfelaars om zich toch te laten vaccineren.” Thuisverpleegkundige Vicky Haiverlain uit Heers nam alvast een foto bij de selfiewand. “Ik kom met veel mensen in contact, daarom laat ik me vaccineren.”

Wil jij ook ambassadeur worden van de vaccinatiecampagne? Deel dan je vaccinatieselfie op de sociale media, voeg de hashtag #samendoorprikkenwedecoronabubbel toe en tag jouw gemeente.