Waarom er zoveel ‘Borgloons’ gesproken wordt op de Diamonds League in Qatar

Drie organisatoren die het kampioenschap mee in goede banen leiden komen immers uit Borgloon. “Het was voor ons zelf een complete verrassing toen we aankwamen in de luchthaven,” lacht TV regisseur Tony Proesmans. “Plots hoorde ik wel opvallend veel Limburgs rondom mij. Sterker nog: het leek verdacht veel op ons eigen ‘Loons’ uit Borgloon. Eén van de cameramensen bleek Frank Toppets uit Borgloon. En wie staat er dit jaar in voor het begeleiden van de atleten? Inderdaad ex-atleet Eddy Stevens. Ook al uit Borgloon. Toch straf dat op zo een internationaal kampioenschap waar zoveel landen aan deelnemen, er zo een goede vertegenwoordig is vanuit Borgloon? ‘Loan is Schoan’ (Borgloon is mooi), maar we voelen ons hier in elk geval ook al helemaal thuis nu.”

TR