LIVE. Kan Sporting Pelt stunten tegen Visé en zo doorstoten naar de finale?

Visé heeft met een 32-35-zege in Pelt een optie genomen op een plaats in de finale voor het Belgisch kampioenschap. Volstaat die marge van drie doelpunten voor de Luikenaars of heeft Pelt nog iets extra in de tank? Er is nog steeds geen publiek toegelaten tijdens wedstrijden, maar niet getreurd. Het Belang van Limburg zendt zaterdag, in samenwerking met Sportbeat, de wedstrijd tussen Visé en Sporting Pelt uit. Volg het hier live!