Pairi Daiza verwelkomt baby walrus

Op 22 mei is in dierenpark Pairi Daiza een mannelijke walrus geboren. Dat heeft het park vrijdag bekendgemaakt. De walrus werd op natuurlijke wijze verwekt en geboren in het kader van een internationaal kweekprogramma voor de diersoort.

© Benoît Bouchez/Pairi Daiza

Tania, de moeder van de pasgeboren walrus, is afkomstig van Aquarium Oceanogràfic of the City of Arts and Sciences of Valencia in Spanje. Ze verhuisde tijdelijk naar Tierpark und Tropen Aquarium Hagenbeck in Duitsland om er te paren met Odin, de enige mannelijke walrus in Europa die in staat is zich voort te planten.

In december 2020 bleek Tania zwanger en werd ze naar een aangepast verblijf in Pairi Daiza overgeplaatst. De drie parken maken deel uit van een internationaal kweekprogramma voor walrussen.

Een dierenarts van Pairi Daiza, Tim Bouts, schat dat de pasgeborene een zestigtal kilo weegt. “De baby drinkt goed en Tania, die voor de eerste keer moeder werd, blijkt heel zorgzaam.” Bezoekers van het dierenpark zullen de walrus over enkele weken kunnen bewonderen.

Met uitsterven bedreigd

“Het is een grote dag voor dit samenwerkingsprogramma tussen dierenparken”, zegt Eric Domb, voorzitter en stichter van Pairi Daiza. “De geboorte van dit dier, dat in de natuur met uitsterven bedreigd is, is het resultaat van een samenwerking tussen de mannen en vrouwen uit drie verschillende dierentuinen. Iedereen zou op zijn eigen niveau dit soort concrete acties voor de biodiversiteit moeten ondernemen.”