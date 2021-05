Dit zijn de onherkenbare boeren van het nieuwe seizoen ‘Boer zkt. vrouw’

Daar zijn ze dan, de boeren uit het nieuwe seizoen van Boer zkt. vrouw. Alleen moeten we u hun gezichten nog even schuldig blijven. Dit jaar worden de kandidaten immers onherkenbaar voorgesteld. “Want het gaat niet enkel om de looks, het gaat ook om hun levensstijl en passie”, klinkt het.

Vijftig singles krijgen in primeur de eerste beelden van de boeren uit het nieuwe seizoen van Boer zkt vrouw te zien. Ten minste, dat denken ze. De kijker weet al dat de boeren dit jaar onherkenbaar in beeld worden gebracht in de oproepaflevering, die maandag wordt uitgezonden. “Want het gaat niet enkel om de looks”, zegt presentatrice Dina Tersago. “Het gaat om de levensstijl, een passie. Je moet er voor honderd procent achter staan en dat geldt ook voor de toekomstige partner.”

En dus zal Tersago de 5 nieuwe boeren voorstellen aan de hand van gesprekken met de boeren zelf, hun familieleden en vrienden, en beelden van het reilen en zeilen op de boerderij. “Ik ben zelfs gaan neuzen tot in de slaapkamer.”

Kim (29 jaar)

Kim, een zuiders type met een grote voet. — © DPG Media

We moeten de makers op hun woord geloven wanneer ze zeggen dat Kim een aardappelboer met zuiderse looks is. Groot en donker, omschrijven zijn familieleden hem. Na een stukgelopen relatie is hij al drie jaar vrijgezel. “Ik was mijn geloof in de liefde kwijt, maar ik denk dat ik er nu wel opnieuw klaar voor ben”, klinkt het. “Je kan niet blijven wachten, het is toch leuker met twee. Jullie zijn mijn laatste kans, daarna is mijn geloof helemaal voorbij.”

Kim runt samen met zijn papa een boerderij. Dina Tersago nam alvast een kijkje in zijn huis. Het eerste wat haar opvalt? Een paar schoenen met maatje 44,5. Dat ‘groot’ was alvast niet gelogen. Het interieur is modern, maar wel vrij kaal. “Het mist een beetje een vrouwelijke touch”, vindt Tersago.

Tomas (25 jaar)

Tomas, volgens zijn zussen de Vlaamse Tom Cruise. — © DPG Media

Sla, kolen of venkel, voor groenteboer Tomas hebben ze geen geheimen. De liefde, dat is dan weer iets anders. Tomas is al een paar jaar alleen. Zijn familie omschrijft hem als een ‘spontane, sympathieke jongen.’

Ook zijn twee zussen doen hun duit in het zakje. “Tomas is een babbelaar. Als er iets op zijn hart ligt, dan gaat hij dat wel komen vertellen”, klinkt het. “Hij is het meest open van ons allemaal, een verteller en ambiancemaker ook. Een grote mond en een klein hartje. Hij moet echt verliefd zijn op iemand alvorens hij er verder mee gaat. Een onenightstand is niet voor hem weggelegd.” Een laatste vraag, om potentiële kandidaten een idee te geven: wat voor type is Thomas? “Als ik moet zeggen op wie hij lijkt, dan is het zeker Tom Cruise.’

Garry (45 jaar)

Geitenboer Garry is klaar voor een nieuw hoofdstuk. — © DPG Media

Deze geitenboer is altijd goedgezind, ondanks het feit dat hij al wat pech heeft gehad in zijn leven. Vorig jaar kwam een einde aan de lange relatie met zijn vrouw. Maar hij is helemaal klaar voor een nieuw hoofdstuk. “Ik ben op een leeftijd dat ik wil genieten van wat ik heb opgebouwd. En daar wil ik samen met een vrouw van genieten, want alleen genieten vind ik maar niks.”

Zijn dochter Willeke, die hem voor het programma inschreef, en kleindochter Lize komen elke dag helpen op de boerderij. Dina Tersago neust rond in zijn huis en ontdekt veel foto’s, veel plantjes, veel hartjes en kandelaars. “Een warm huis en een warme man”, is het verdict. Om te weten te komen op wat voor type Garry valt, steekt Tersago haar licht op bij de buren. “Ik denk dat Dina Tersago wel zijn type is”, klinkt het daar lachend.

Elien (25 jaar)

Het boerderijleven is Eliens grote passie. — © DPG Media

Haar droom was om iemand op een fuif tegen het lijf te lopen. Op haar 25ste is dat nog altijd niet gebeurd en is ze het wachten beu. “Dus moet ik het op een andere manier proberen”, zegt Elien. Samen met haar papa runt ze een melkveebedrijf. Het boerderijleven is haar grote passie. “Daarom is het moeilijk voor haar de juiste persoon tegen te komen”, zegt haar papa. “Ze heeft geen job van 9 tot 5. En ze moet zeker niet betutteld worden, ze is een heel zelfstandige vrouw.”

Op de boerderij is Elien inderdaad een zakelijk iemand, maar ze is ook heel sociaal en gaat ’s avonds graag op stap met haar vrienden. Daar horen make-up en juwelen bij, want ze vindt het belangrijk om er goed uit te zien.

William (24 jaar)

William, een echte cowboy. — © DPG Media

Hij is gek op paarden en stieren. Hij is een cowboy. “Ik leid een zeer avontuurlijk leven”, zegt William. “Ik heb iemand nodig die niet bang is van avontuur. Iemand die uit haar comfortzone wil stappen, iemand die open minded is en openstaat om nieuwe dingen te leren en te ontdekken.”

William woont met zijn vader op een ranch. Hij verzorgt paarden en stieren, doet al eens graag een rondje rodeo en poseert af en toe als model. Wanneer Dina Tersago op de ranch op onderzoek uitgaat, ontdekt ze ook hier grote schoenen. Maatje 45,5, alstublieft. Ook Williams jeansbroek komt tot haar buste. “Dat is écht een grote mens”, klinkt het.