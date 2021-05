OPROEP. Helft van de huisdieren is te dik: kampt jouw hond of kat ook met obesitas?

LEES OOK. Helft van Belgische huisdieren is te dik: “Eén knaagbotje staat gelijk aan zeven donuts”

Volgens een onderzoek van dierenvoedingproducent Royal Canin zou één op de twee Belgische huisdieren te dik staan. Het probleem van obesitas bij honden en katten wordt volgens wetenschappers onderschat. Overgewicht bij dieren kan net zoals bij mensen leiden tot lichaamskwalen en gezondheidsproblemen. Een van de oorzaken is dat we onze trouwe viervoeters steeds meer als volwaardige gezinsleden beschouwen en hen op die manier ook vertroetelen met snacks. Bij baasjes groeit het besef dat het voor de gezondheid van hun dieren beter is om ze op dieet te zetten.

We zijn op zoek naar foto’s van huisdieren die dringend op dieet moeten en baasjes die bereid zijn daar ook iets aan te doen. Heeft u ook een hond met een buikje of een kat waarbij Garfield verbleekt? Laat het ons weten via onderstaand formulier. We zoeken enkele getuigenissen voor een artikel in de krant.

rd