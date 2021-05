Plechtige opening van troostplaats aan Don Bosco Helchteren

Een troostplaats is een plek in het groen waar iedereen die worstelt met gemis, verlies, afstand of afscheid even tot rust kan komen. Er worden verschillende elementen samengebracht: verbondenheid, hoop en vertrouwen. 'De troostplaats is een hartverwarmend initiatief van Ferm en als technische school voelden wij ons geroepen om ook aan dit initiatief mee te werken’, zegt Koen Gorssen, leerkracht hout.Het ontwerp en de realisatie van deze plaats kaderen in het STEM-project van klas 5BH. De leerlingen hebben een mooie houten constructie gerealiseerd waar het aangenaam vertoeven is. Er werd gewerkt met restanten van duurzaam hout. De invulling en aankleding van de omgeving kwam tot stand in samenspraak met het milieuteam MOS, de school en Ferm.Volgend schooljaar volgt er nog een feestelijk moment voor de leerlingen.