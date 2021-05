Beringen promoot lokale handel

Schepen van Ondernemen Werner Janssen legt uit: “Elke aankoop bij een van de deelnemende handelszaken tijdens de maand juni maakt kans op een voucher van 50 euro tot 2.500 euro. Vul het invullotje in en geef deze af aan de handelaar! Begin juli wordt er per winkel 1 winnaar getrokken. De totale prijzenpot bedraagt maar liefst 8.000 euro.” De winnaars worden op 6 juli telefonisch gecontacteerd: “Mijn evenknie in de kindergemeenteraad Dhyo Vandenberg zal de winnende lotjes trekken”, aldus de schepen. De lijst met deelnemende handelaars vind je op de website van stad Beringen: www.beringen.be/koop-lokaal “Onze handelaars doen elke dag opnieuw inspanningen om coronaveilig winkelen mogelijk te maken en horeca-uitbaters proberen op allerlei creatieve manieren het hoofd boven water te houden. Laten we hen dan ook maximaal ondersteunen”, besluit schepen Janssen.