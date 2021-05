Initia Hasselt

Hij is trainer en zij is keepster bij het vrouwenteam van handbalclub Initia Hasselt. Samen jagen Rik Stryckers (43) en Sofie Nouwen (34) hun droom na. Het Hasseltse koppel vertrekt binnenkort op wereldreis voor een jaar. “Hopelijk steekt corona geen stokken meer in de wielen, want we zijn er helemaal klaar voor.”