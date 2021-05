LIVE. Stoot Sezoens Bocholt of HC Tongeren door naar de finale?

De heenwedstrijd in de kruisfinale tussen handbalclub Tongeren en Sezoens Achilles Bocholt eindigde op een 26-26-gelijkspel. Knap resultaat voor de Tongerenaren, werk aan de winkel voor Bocholt in het vooruitzicht van de return zaterdag in de eigen Damburg. Er is nog steeds geen publiek toegelaten tijdens wedstrijden, maar niet getreurd. Het Belang van Limburg zendt zaterdag, in samenwerking met Sportbeat, de wedstrijd tussen Bocholt en Tongeren uit. Volg het hier live!