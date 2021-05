LIVE. Legt Initia Hasselt beslag op vijfde plek in eindklassement?

Initia Hasselt kan zaterdag (20u) in Wespelaar beslag leggen op de vijfde plaats in het eindklassement. Tegen het plaatselijke Atomix verdedigen de Limburgers de voorsprong van twee doelpunten uit de heenwedstrijd (27-25). Er is nog steeds geen publiek toegelaten tijdens wedstrijden, maar niet getreurd. Het Belang van Limburg zendt zaterdag, in samenwerking met Sportbeat, de wedstrijd tussen Atomix en Initia Hasselt uit. Volg het hier live!