Basisschool XCL Stapsgewijs pronkt met nieuw slaapklasje

Om tegemoet te komen aan de noden van de allerkleinste instappers, heeft basisschool XCL Stapsgewijs een plekje voorzien waar zij tot rust kunnen komen, een slaapje kunnen doen of even kunnen snoezelen.

"Met grote trots stellen wij ons splinternieuwe slaapklasje voor", klinkt het op de school. "Er zijn twee knusse bedjes voorzien waar onze kleuters de nodige rust kunnen vinden in het soms drukke klasgebeuren. Na hun middagslaapje kunnen de kleuters weer gewoon aansluiten in de klas en met hernieuwde energie spelen en leren. Met dit slaapklasje willen we zowel de kinderen als de ouders een gerust gevoel geven dat er, indien nodig, een plekje voorzien is om de kleine kapoen zijn nodige rust te geven."