Kinderen vertellen het verhaal van de Kleine Prins in Piringen

Had schrijver Saint-Exupéry ooit durven dromen dat zijn boek ‘De Kleine Prins’ ooit zoveel aandacht zou krijgen in dat kleine dorpje Piringen? De twee scholen, De Zevensprong en De Puzzel van Piringen gingen de uitdaging aan: een wandeling uitstippelen voor jong en oud. Op dat parcours kunnen wandelaars op de stopplaatsen het verhaal van de Kleine Prins bekijken en beluisteren. Kinderen van beide scholen, klein en groot, slagen er wonderwel in om de harten en de gedachten van wandelaars te stelen. Via een QR-code kunnen zij luisteren en kijken naar de verschillende etappes uit het verhaal. Een oud verhaal schept nieuwe perspectieven. In coronatijden laten kinderen ons nadenken over de dingen die er echt toe doen. Oma en opa hebben gelijk: Waarheid komt uit een kindermond.