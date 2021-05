Zandkunstenaar zoekt magistraal koor

Stel u voor: uw koor zingt een liefdesverhaal van duizenden jaren oud, toegeschreven aan de meest wijze koning ooit, en een zandkunstenaar tovert in droog zand op zijn lichtbak de wonderlijkste taferelen op een groot scherm...

Door corona kreeg elke podiumartiest tijd om eigen producties uit te werken. Zoals zangers hun stem moeten blijven oefenen, ook zonder optredens, zo bleef ook Zandkunstenaar Immanuel Boie uit Boxbergheide met zijn passie bezig. Op TVL tekende hij vingervlug enkele highlights van het Limburgse toeristisch landschap tevoorschijn, en ook op youtube verschenen veel zandkunstfilmpjes. Zijn paasfilmpje werd ondanks de vervroegde sluiting van de scholen en de gesloten kerken bijna 20000 keer bekeken. Zijn vingers en een hoopje zand zijn voldoende om het bijbelse Hooglied te illustreren. Koren kunnen stilaan terug opstarten, maar beginnen traditioneel pas in september. Toch hoopt de zandartiest een gemengd koor te vinden dat het 3000 jaar oude verhaal van 'geloof, hoop en liefde' uit het 'Lied der liederen' samen met hem tot leven wil brengen. "Mijn vader werkte het libretto uit, en in het jaar dat hij 100 wordt, hoop ik zijn leven te bekronen met een meesterwerk", zegt Immanuel, ook leraar muzische vorming aan De Berk in Hasselt. Een masterstudent aan het LUCA zorgt voor een backingtrack om het koor te begeleiden. Nu nog een meesterlijk koor...