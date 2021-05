Nadine Vanoost wint voor de tweede maal de Association of British Pewter Craftsmen

Nadine won voor de tweede maal de Association of British Pewter Craftsmen Award tijdens de Pewter Live 2021 tentoonstelling in Londen. Ze nam deel met een ambachtelijk gemaakt porseleinen setje 'Swan Song', dat de Tongerse zwaan van het wapenschild van de stad weergeeft. Ga zeker eens een kijkje nemen in haar nieuwe galerij, Gallery 8 Archer in de Kielenstraat, vlakbij het Gallo-Romeins Museum in Tongeren.