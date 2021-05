Vooruit herdenkt 150ste geboortedag van Camille Huysmans

Camille Huysmans, geboren in 1871 en opgegroeid in het demerstadje, werd later een gerenommeerd staatsman, weliswaar buiten Bilzen. Hij was niet enkel jarenlang burgemeester van Antwerpen, maar schopte het tot eerste minister van ons land voor de toenmalige socialistische partij. Na zijn dood in 1968 - hij werd 97 jaar oud - werd hij begraven op het Schoonselhof in Antwerpen, maar omdat hij nooit de band met zijn geboortestad heeft verbroken, werd in 1994 een standbeeld van hem ingehuldigd op de toenmalige veemarkt in Bilzen, wat later het Camille Huysmansplein werd genoemd.Zijn 150ste geboortedag kon dan ook niet ongemerkt voorbij gaan en daarom herdachten een aantal mandatarissen van Vooruit deze verjaardag op gepaste wijze. Erevoorzitter Laurent Stulens, voorzitter Ronny Sonck en gemeenteraadslid Veerle Schoenmaekers legden een boeket neer aan zijn standbeeld. Later op het jaar zal er ter gelegenheid van deze 150ste verjaardag nog een concert plaatsvinden in Antwerpen waar een aantal muziekstukken, die zijn leven hebben bepaald, worden uitgevoerd. Camille was immers ook een begenadigd pianist.