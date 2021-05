COLUMN Meester-stoker Jan Kempeneers

Meester Kempeneers was kunstschilder, schoolmeester alias ‘De Bok’ maar ook vake Luc. Samen met moeke José kregen ze 8 kinderen. Moeke was ook erg geëngageerd in meerdere verenigingen. Vake en moeke stichtten in de jaren 70 ‘Atelier op zolder’ in het fauconvalkasteel in Kortessem. Op een bijzondere creatieve en originele manier leerden vake en moeke honderden kinderen knutselen, potten bakken, dansen, toneel, schilderen, enz. Vandaag bestaat nog altijd ‘ATLJ op zolder’. Iedereen in Kortessem kende vake en moeke! Hun hippe kinderen waren ook één voor één erg inventief, fantasievol en namen dit creatief engagement allen mee naar hun toekomst.

Zo was er zoon Jan, hij ging naar het lager onderwijs in Kortessem en vervolgens naar het kunstonderwijs in Hasselt. Nadien studeerde hij muziek en percussie in de conservatoria van Antwerpen en Maastricht. Op 31 maart 1986 had Jan’s vake, meester Kempeneers, contact met stoker Roland Wissels. Roland vroeg of Jan wilde meehelpen om van het nieuwe jenevermuseum iets levendig te maken. Jan wilde zich graag engageren om het levend water onsterfelijk te maken op de traditionele wijze. Een de dag later mocht hij beginnen. Jan, was een handige Harry en werkte zowel technologisch als cultuurwettenschappelijk via het ambachtelijk 19de eeuws stokingsproces. Alle zintuigen werden gebruikt voor het op punt zetten, verfijnen en beleven van deze ‘aqua-vite’. Hij ging te rade bij de grote jeneverstokers der aarde zoals Wissels, Fryns en Smeets . Al meer dan 30 jaar stookte Jan ambachtelijk jenever. Hij zorgde zelf voor de volledige restauratie en op punt stellen van de oude stoominstallatie. Hij stookte huisjenevers, likeuren, Elixir, Hasseltse graanjenever en het bekende goudwater! Jaarlijks zelfs meer dan 1500 liter. Uiteindelijk werd alchemist Jan ook ‘Meester’. Meester-stoker van het nationale Jenevermuseum van Hasselt. Het borrelmanneke kreeg een gedaante!Onlangs had ik nog contact met mijn oude buurjongen Jan. Hij vertelde mij dat de Kempeneersstam al honderden jaren verwant waren met dranken en creativiteit. Vandaar wellicht zijn drijfveer om stoker te worden. Maar Kortessem draagt hij nog altijd in hart en nieren. Hij komt er nog regelmatig en denkt nog vaak aan zijn kinderjaren en ‘Atelier Op zolder’.Aan alle mooie liedjes komt een einde en Jan ging op 2 mei met welverdiend pensioen. De laatste maanden heeft hij een nieuwe stoker, Steven Reekmans, opgeleid om zijn levenswerk verder te zetten. Doch Jan’s levend water zal altijd rijkelijk blijven vloeien. Meester-stoker Jan, ‘viè goan ne goeje kloeti op os hat zette’ ‘Op our gezondhed. Sjol hè!’