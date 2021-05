Red Lions uitgeroepen tot winnaars Hockey Pro League door afgelasting meerdere matchen

De regerende wereld- en Europees kampioen leidt in de stand met een gemiddelde van 82,05 procent na negen zeges, drie gelijke spelen en een nederlaag. Zondag volgt nog een afsluitend duel in Antwerpen tegen Nederland (54,55 procent), de nummer vijf. Duitsland is tweede met 63,33 procent voor India (62,5 procent).

De Belgen volgen op de erelijst Australië op, de winnaar van de eerste editie in 2019.Toen werden de Lions tweede.

Bij de vrouwen gaat de eindzege net als twee jaar geleden naar Nederland. De Red Panthers zijn zevende.