Prins Harry openhartig: “Ik schaam me over hoe ik omging met Meghans suïcidale gedachten”

In een gesprek met Oprah Winfrey voor de TV-serie ‘The Me You Can’t See’ heeft prins Harry openhartig gesproken over de zelfmoordgedachten van zijn vrouw Meghan. Hij gaf aan nu beter gewapend te zijn dan toen, maar hij schaamt zich ook voor de manier waarop hij reageerde toen Meghan er voor het eerst over vertelde.

Begin 2019 vertelde Meghan aan Harry dat ze zelfmoordgedachten had. In eerdere afleveringen van de show gaf Harry al aan dat hij niet goed wist hoe hij toen moest reageren. Maar tijdens een nieuwe aflevering donderdag gaf de prins ook toe dat hij zich nu schaamt voor de manier waarop hij ermee omging. “Ik schaam me over hoe ik het heb aangepakt. We hadden verantwoordelijkheiden en plichten. We konden maar even knuffelen en dan moesten we ons omkleden om onder politiebegeleiding naar de Royal Albert te rijden. Dan moesten we de auto uit, stapten we richting een muur van camera’s en moesten we doen alsof alles in orde was”, vertelde Harry.

LEES OOK. Prins Harry onthult zware mentale problemen: “De pijn van haar verlies verdoofde ik met drank en drugs”

Later in de aflevering vertelde de hertog van Sussex dat er ook een “element van schaamte is omdat we denken: Hoe kunnen we dat niet hebben gezien? Hoe kunnen we dat niet weten? Waarom voelde je je niet comfortabel genoeg om dat met mij te delen?” Het is niet duidelijk of hij het specifiek over zijn reactie had op de woorden van Meghan.

Harry vertelde donderdag ook dat hij een goede band heeft met Zak Williams, de zoon van acteur Robin Williams, die zijn vader verloor door zelfmoord in 2014.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.

(lto)