Provoceert Van Ranst te veel? Viroloog blijft meningen verdelen in zaak-Jürgen Conings

Tien dagen al leeft Marc Van Ranst ondergedoken, maar via sociale media blijft hij zijn mening verkondigen, vaak nogal provocerend tegen extreemrechts. Deze week sloot hij zich zelfs even aan in de Telegramgroep “Als 1 man achter Jürgen”. Van Ranst gaf achteraf toe dat dit “niet slim” was, maar wil zich niet monddood laten maken. En toch: zou hij zich niet beter wat gedeisd houden? Of heeft hij gelijk dat hij niet op z’n kap laat zitten?