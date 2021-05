Amazon werkt aan docu over Dutroux-affaire: Sabine Dardenne en Laetitia Delhez gevraagd te getuigen

Vijfentwintig jaar later blijft de Dutroux-affaire een breed publiek intrigeren en daar wil Amazon Prime nu ook op inspelen. De concurrent van Netflix zou volgens Sudpresse zelfs werken aan een documentaire over de zaak. Enkele dagen geleden zouden ook twee overlevenden benaderd zijn door journalisten.

Sabine Dardenne en Laetitia (37) en Laetitia Delhez (39) konden beiden bevrijd worden op 15 augustus 1996. Het beeld van de twee meisjes, toen 12 en 14 jaar oud, die in hun zomerse T-shirt al huilend uit het huis van Dutroux gehaald werden, raakte heel het land. En het is nu hun verhaal waar Amazon interesse in heeft.

Volgens Sudpresse zou VTM-journalist Thomas Van Hemeledonck al contact hebben opgenomen met hun advocaten om te weten of ze het zouden zien zitten om deel te nemen aan de documentaire. Van Hemeledonck maakte in het verleden al verschillende (undercover) reportages over de zaak Dutroux

