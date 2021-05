De Tijd: “Broers Borlée klagen Franse atletiekfederatie aan voor 84.000 euro aan medaillepremies”

Dylan (links), Jonathan (tweede van rechts) en Kevin Borlée (rechts) met Julien Watrin na het halen van een medaille in de World Relays 2015. — © BELGAIMAGE

Kevin, Dylan en Jonathan Borlée stappen naar de rechter in een oud dispuut met hun voormalige atletiekfederatie. Ze eisen zo’n 84.000 euro aan medaillepremies op. Dat schrijft De Tijd vrijdag.

Het botert al een tijdje niet meer tussen de broers Borlée en de Franstalige atletiekfederatie LBFA. In december verhuisde het team van trainer Jacques Borlée naar de Vlaamse Atletiekliga (VAL). Daar waren meerdere redenen voor: de Borlées verweten de LBFA amateurisme en er was al jaren ruzie over geld.

Die centenkwestie krijgt een gerechtelijk staartje. De Borlées stapten donderdag naar de ondernemingsrechtbank in Brussel om de medaillepremies die ze tussen 2015 en 2019 opstreken op te eisen. Volgens Le Soir gaat het om zo’n 84.000 euro.

Medaillewinnaars krijgen een premie van de internationale atletiekfederatie. Als het om individuele wedstrijden gaat, krijgen ze die zelf. Gaat het om een teamprestatie, dan passeert het geld eerst via de nationale en regionale federaties. In 2015 besliste de LBFA dat ze zelf mag bepalen wat met het geld gebeurt.