Paul Put is nieuwe bondscoach van Congo-Brazzaville’s Rode Duivels

“Ik ben naar hier gekomen om een nieuw hoofdstuk voetbalgeschiedenis te schrijven met Congo-Brazzaville”, zegt Put op de website van zijn nieuwe werkgever. “Ik ken de kwaliteiten van de spelers, maar in het voetbal is talent alleen niet genoeg. Alleen een echte teamgeest kan tot succes leiden. In mijn team is er geen plaats voor koningskinderen.”

Congo-Brazzaville is al het vijfde Afrikaanse land dat de voormalige trainer van Lokeren, Lierse en Moeskroen onder zijn hoede krijgt. Eerder was hij bondscoach van Gambia (2008-2011), Burkina Faso (2012-2015), Kenia (2017-2018) en Guinee (2018-2019). Met Burkina Faso bereikte Put in 2013 verrassend de finale van de Africa Cup. Een herhaling daarvan zit er niet meteen in, want zijn voorganger, de Braziliaan Valdo, slaagde er niet in om “de Rode Duivels” naar het Afrikaanse landenkampioenschap te loodsen. Dat wordt in januari en februari 2022 in Kameroen gespeeld.

Het is van de Africa Cup van 2015 geleden dat Congo-Brazzaville er wel bij was. Daar wil Put verandering in brengen. “Ik ben iemand met veel ambitie en verwacht veel van mijn spelers. Ik wil spelers die zich helemaal geven, bereid zijn hun truitje nat te maken. Spelers die fier zijn dat ze voor hun land mogen spelen en vechten voor elke morzel grond. Overal waar ik kwam kreeg ik een bijnaam: ‘de leeuw’ of ‘de gladiator’. Nu wil ik gladiatoren op het veld zien.”

“Resultaten zijn belangrijk en succes begint bij discipline. Discipline bij mezelf, bij mijn staf en bij de spelers. Het is als een fiets: je komt er niet op vooruit als er een onderdeel ontbreekt. Iedereen moet dus zijn verantwoordelijkheid nemen. Die van mij is om het best mogelijke team samen te brengen en dat team gemotiveerd en gedisciplineerd te houden. We hebben maar één doel voor ogen: het Congolese volk sportieve vreugde schenken. Hun honger naar resultaten is groot.”