Coronacijfers blijven goede kant uitgaan: dagelijks nog 100 ziekenhuisopnames

Het aantal patiënten dat met Covid-19 in het ziekenhuis wordt opgenomen, blijft verder dalen. Dat blijkt vrijdag uit de meest recente cijfers op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Ook het aantal nieuwe besmettingen daalde tussen 18 en 24 mei in vergelijking met de zeven dagen ervoor. In beide periodes lag een feestdag (waarop er minder getest wordt), waardoor ze vergelijkbaar zouden moeten zijn.